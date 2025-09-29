Трамп оторвал Орбана от семейного ужина: что хотел обсудить глава Белого дома

Точно такую же позицию на полях Генассамблеи ООН озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, говоря о прошедших переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, подчеркнул, что американская сторона продемонстрировала гибкость и даже показала понимание, почему Венгрия не может отказаться от российской нефти. По словам Сийярто, поставки из России — очень практический вопрос и в нем нет никакой политики или идеологии.