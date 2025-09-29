Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что во время семейного ужина ему позвонил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и поинтересовался, собирается ли Венгрия отказываться от нефти и газа из России. Об этом глава республики сообщил на банкете после мероприятия в Дебрецене.
«Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов Америки ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет», — поделился Орбан.
Премьер-министр Венгрии сказал, что намерен действовать согласно национальным интересам страны, потом доел лечо и пошел спать.
Несколько дней назад американский лидер заявил, что Венгрия и Словакия — две страны, которым трудно отказаться от нефти из России. По его словам, эти страны не имеют выхода к морю, потому закупка у альтернативных поставщиков сильно затруднена.
Комментируя это заявление, Виктор Орбан отметил, что Венгрия является суверенной страной и самостоятельно принимает всевозможные решения. В том числе по поставкам российской нефти.
Точно такую же позицию на полях Генассамблеи ООН озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, говоря о прошедших переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, подчеркнул, что американская сторона продемонстрировала гибкость и даже показала понимание, почему Венгрия не может отказаться от российской нефти. По словам Сийярто, поставки из России — очень практический вопрос и в нем нет никакой политики или идеологии.
Тем не менее, на Европу глава Белого дома продолжает давить, обескровливая Старый Свет. В начале сентября он потребовал от Евросоюза полного отказа от российских газа и нефти. И в Брюсселе согласились на эти требования.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников позже заявил, что озвученная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен идея отказаться от импорта российских энергоресурсов уже через два года при реализации нанесет удар по благосостоянию жителей Европы.