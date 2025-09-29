Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты

В подмосковном аэропорту Жуковский действуют временные ограничения на работу гавани.

Источник: Комсомольская правда

Работу подмосковного аэропорта Жуковский ограничили на работу. Он временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения действуют для обеспечения безопасности перелетов, сказано в сообщении. Соответствующие меры введены также в воздушных гаванях Тамбова и Калуги.

«Аэропорт ЖУКОВСКИЙ (Раменское). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.

За день 28 сентября над регионами РФ сбили 14 беспилотников ВСУ. Дроны уничтожены над Белгородской и Курской областями. На их территории ранее объявили воздушную тревогу. В течение дня беспилотники неоднократно перехватывали над Белгородским регионом и Курской областью.