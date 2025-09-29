В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Работу подмосковного аэропорта Жуковский ограничили на работу. Он временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют для обеспечения безопасности перелетов, сказано в сообщении. Соответствующие меры введены также в воздушных гаванях Тамбова и Калуги.
«Аэропорт ЖУКОВСКИЙ (Раменское). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.
За день 28 сентября над регионами РФ сбили 14 беспилотников ВСУ. Дроны уничтожены над Белгородской и Курской областями. На их территории ранее объявили воздушную тревогу. В течение дня беспилотники неоднократно перехватывали над Белгородским регионом и Курской областью.