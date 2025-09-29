Врач Чернышова назвала три напитка, заменяющие горячий чай при простуде

«Некоторым людям кажется, что чем горячее раствор они возьмут, тем быстрее он им поможет. Нет, это может вызвать дополнительный ожог слизистой оболочки и усугубить течение заболевания. А вот приятный теплый раствор — чай черный, травяной, чай с медом — употреблять можно», — добавила эксперт.