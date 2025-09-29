Врач Чернышова назвала три напитка, заменяющие горячий чай при простуде

При больном горле не рекомендуется пить горячий чай, лучше заменить его на теплые травяные напитки, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«Горячий чай пить не рекомендуется, теплое питье — да. Одним из самых эффективных способов лечения больного горла остается полоскание. Можно заварить шалфей, ромашку, календулу или смесь этих трав — столовую ложку или один пакетик на стакан. Заварить можно горячей водой, но следует остудить перед употреблением», — отметила специалист.
Врач добавила, что травами можно и полоскать горло. После этого — минимум полчаса — нужно не есть и не выходить на холодный воздух.
«Некоторым людям кажется, что чем горячее раствор они возьмут, тем быстрее он им поможет. Нет, это может вызвать дополнительный ожог слизистой оболочки и усугубить течение заболевания. А вот приятный теплый раствор — чай черный, травяной, чай с медом — употреблять можно», — добавила эксперт.
