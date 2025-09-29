Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова назвала три напитка, заменяющие горячий чай при простуде

Специалист отметила, что при больном горле не рекомендуется пить горячий чай, его следует заменить на теплый.

Источник: Аргументы и факты

При больном горле не рекомендуется пить горячий чай, лучше заменить его на теплые травяные напитки, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Горячий чай пить не рекомендуется, теплое питье — да. Одним из самых эффективных способов лечения больного горла остается полоскание. Можно заварить шалфей, ромашку, календулу или смесь этих трав — столовую ложку или один пакетик на стакан. Заварить можно горячей водой, но следует остудить перед употреблением», — отметила специалист.

Врач добавила, что травами можно и полоскать горло. После этого — минимум полчаса — нужно не есть и не выходить на холодный воздух.

«Некоторым людям кажется, что чем горячее раствор они возьмут, тем быстрее он им поможет. Нет, это может вызвать дополнительный ожог слизистой оболочки и усугубить течение заболевания. А вот приятный теплый раствор — чай черный, травяной, чай с медом — употреблять можно», — добавила эксперт.

Ранее врач Чернышова назвала единственный способ защититься от краснухи.