Капитан иркутской команды КВН «Раисы» призналась в алкоголизме

Капитан иркутской команды КВН «Раисы» Вера Гасаранова рассказала о злоупотреблении алкоголем. Соответствующее сообщение она опубликовала у себя в социальных сетях, пишет ИА IrkutskMedia.
«Если бы у меня всегда были деньги и алкоголь бы не влиял на мою внешность, я бы пила каждый день», — подчеркнула она.
По словам Веры Гасарановой, она очень редко употребляет крепкие напитки, однако зависима от пива.
Она также заявила, что обращалась к психологу, однако это не принесло должного эффекта. Капитан иркутской команды уточнила, что осознаёт свою проблему, однако отказываться от вредной привычки не хочет.