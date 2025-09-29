Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитан иркутской команды КВН «Раисы» призналась в алкоголизме

Вера Гасанова заявила, что обращалась к психологу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Капитан иркутской команды КВН «Раисы» Вера Гасаранова рассказала о злоупотреблении алкоголем. Соответствующее сообщение она опубликовала у себя в социальных сетях, пишет ИА IrkutskMedia.

«Если бы у меня всегда были деньги и алкоголь бы не влиял на мою внешность, я бы пила каждый день», — подчеркнула она.

По словам Веры Гасарановой, она очень редко употребляет крепкие напитки, однако зависима от пива.

Она также заявила, что обращалась к психологу, однако это не принесло должного эффекта. Капитан иркутской команды уточнила, что осознаёт свою проблему, однако отказываться от вредной привычки не хочет.