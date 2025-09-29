В Приморье спасатели МЧС нашли заблудившегося во время «тихой охоты» пенсионера

Напомним, в конце августа в Приморье сотрудники МЧС нашли мужчину, потерявшегося в лесу во время сбора грибов. 58-летний местный житель ушёл в лес рядом с селом Зеленовка и не вернулся домой. Поздно вечером тревогу забила его супруга — она обратилась в службу спасения по номеру 112. Кроме того, в августе спасатели МЧС России нашли 55-летнего мужчину, который потерялся в лесу во время «тихой охоты». Инцидент произошёл недалеко от Дальнегорска. Двое грибников отправились в лесной массив, но один из них сбился с пути и остался один.