В Приморье спасатели МЧС нашли заблудившегося во время «тихой охоты» пенсионера

84-летнего мужчину обнаружили в километре от места пропажи.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье спасатели МЧС оперативно обнаружили пожилого грибника, заблудившегося в лесу неподалёку от села Таёжка Анучинского муниципального округа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

84-летний мужчина отправился за грибами и не вернулся домой. Утром 27 сентября спасатели выдвинулись на поиски и вскоре нашли его в лесном массиве — он находился примерно в километре от места предполагаемой пропажи. Пенсионеру не потребовалась медицинская помощь.

Напомним, в конце августа в Приморье сотрудники МЧС нашли мужчину, потерявшегося в лесу во время сбора грибов. 58-летний местный житель ушёл в лес рядом с селом Зеленовка и не вернулся домой. Поздно вечером тревогу забила его супруга — она обратилась в службу спасения по номеру 112. Кроме того, в августе спасатели МЧС России нашли 55-летнего мужчину, который потерялся в лесу во время «тихой охоты». Инцидент произошёл недалеко от Дальнегорска. Двое грибников отправились в лесной массив, но один из них сбился с пути и остался один.