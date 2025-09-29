В Хабаровском крае задержали браконьеров с уловом на 720 тысяч

Двое из задержанных вышли на реку на катере с подвесным мотором и сетями, выловив десять экземпляров кеты. Один из них ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. В других случаях подозреваемые добыли ещё 24 особи лососевых. По их словам, рыбу планировали использовать для личного потребления.