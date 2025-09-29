В Хабаровском крае задержали браконьеров с уловом на 720 тысяч

В Хабаровском крае, в Амурском районе, сотрудники полиции возбудили четыре уголовных дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровского края».
Задержаны четверо местных жителей в возрасте от 30 до 47 лет и один 28-летний комсомольчанин. Мужчины без разрешений ловили лососевых в акватории реки Амур.
Двое из задержанных вышли на реку на катере с подвесным мотором и сетями, выловив десять экземпляров кеты. Один из них ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. В других случаях подозреваемые добыли ещё 24 особи лососевых. По их словам, рыбу планировали использовать для личного потребления.
Общий ущерб водным биологическим ресурсам оценили более чем в 720 тысяч рублей. По данным ОМВД России по Амурскому району, возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 3 ст. 256 УК РФ.
Плавсредства и орудия лова изъяты, рыба уничтожена.