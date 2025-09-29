В Красноярск привезли 644 попугая из Кыргызстана

В красноярском аэропорту специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 644 попугаев, которые прибыли к нам из Кыргызстана. Пресс-служба ведомства уточнила, что всего насчитали четыре вида пернатых: волнистые, корелла, неразлучники и ожереловые.