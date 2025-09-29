Ричмонд
В Красноярск привезли 644 попугая из Кыргызстана

В Красноярск из Кыргызстана ввезли 14-ю партию попугаев с начала 2025 года.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В красноярском аэропорту специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 644 попугаев, которые прибыли к нам из Кыргызстана. Пресс-служба ведомства уточнила, что всего насчитали четыре вида пернатых: волнистые, корелла, неразлучники и ожереловые.

Сейчас они находятся в специально подготовленном помещении для проведения карантина.

— В период его действия под контролем специалистов будут проведены все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия, — добавили в Россельхознадзоре.

Декоративную птицу привезли для индивидуального предпринимателя, который занимается их разведением и содержанием в нашем городе.

Всего с начала 2025 года на территорию края доставили 14 партий попугаев.