В Красноярск привезли 644 попугая из Кыргызстана

В красноярском аэропорту специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 644 попугаев, которые прибыли к нам из Кыргызстана. Пресс-служба ведомства уточнила, что всего насчитали четыре вида пернатых: волнистые, корелла, неразлучники и ожереловые.
Сейчас они находятся в специально подготовленном помещении для проведения карантина.
— В период его действия под контролем специалистов будут проведены все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия, — добавили в Россельхознадзоре.
Декоративную птицу привезли для индивидуального предпринимателя, который занимается их разведением и содержанием в нашем городе.
Всего с начала 2025 года на территорию края доставили 14 партий попугаев.