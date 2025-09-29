В ГД сказали об ответе, если Европа начнет сбивать российские самолеты

В конце сентября Зеленский угрожал России несколько раз. В интервью Axios он заявил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, «они нужны им». Также он заявил, что если «угрожают блэкаутом, например столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России». А 28 сентября Зеленский сообщил, что Украина продолжит наносить ответные удары по России, чтобы «принудить к дипломатии».