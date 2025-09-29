Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД сказали об ответе, если Европа начнет сбивать российские самолеты

Если Европа решит сбивать российские самолеты, то будут уничтожены стартовые площадки, с которых поднимутся истребители доя атаки нашей авиации, завил депутат Колесник.

Источник: Аргументы и факты

Если Европа будет сбивать российские самолеты, то будут уничтожены стартовые площадки, откуда поднимутся истребители против нашей авиации, отметил в разговоре с aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

«Ответ будет, смотря кто будет сбивать. Но самолетам, которые взлетят против наших, возвращаться будет некуда. Не будет тех стартовых площадок, с которых стартовали. И большой радиус земли вокруг них будет зачищен», — сказал он.

Комментируя угрозы киевского режима атаковать Кремль, Колесник сказал, что в случае их реализации Украина перестанет существовать.

В конце сентября Зеленский угрожал России несколько раз. В интервью Axios он заявил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, «они нужны им». Также он заявил, что если «угрожают блэкаутом, например столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России». А 28 сентября Зеленский сообщил, что Украина продолжит наносить ответные удары по России, чтобы «принудить к дипломатии».