В ГД сказали об ответе, если Европа начнет сбивать российские самолеты

Если Европа будет сбивать российские самолеты, то будут уничтожены стартовые площадки, откуда поднимутся истребители против нашей авиации, отметил в разговоре с aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
«Ответ будет, смотря кто будет сбивать. Но самолетам, которые взлетят против наших, возвращаться будет некуда. Не будет тех стартовых площадок, с которых стартовали. И большой радиус земли вокруг них будет зачищен», — сказал он.
Комментируя угрозы киевского режима атаковать Кремль, Колесник сказал, что в случае их реализации Украина перестанет существовать.
В конце сентября Зеленский угрожал России несколько раз. В интервью Axios он заявил, что «чиновники Кремля» должны знать, где находятся бомбоубежища, «они нужны им». Также он заявил, что если «угрожают блэкаутом, например столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России». А 28 сентября Зеленский сообщил, что Украина продолжит наносить ответные удары по России, чтобы «принудить к дипломатии».