Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«QR-код вместо марки»: на омской почте внедрили новую систему оплаты писем

У омичей появилась возможность оплачивать письменную корреспонденцию заранее, с помощью системы быстрых платежей.

Источник: Комсомольская правда

О новшестве в системе оплаты почтовых писем сообщила 27 сентября пресс-служба УФПС Омской области. Теперь омичам не обязательно покупать приклеивать на конверт марку — достаточно оплатить стоимость отправления по QR-коду.

Избавится от необходимости покупать почтовые марки позволит новая технология, внедренная в систему почтовых платежей. Процедура онлайн-оформления стала еще проще и быстрее. Заранее подготовив письмо и оплатив его по системе быстрых платежей, житель региона может быстро сдать в любом удобном отделении. QR-код вместо марки сократит его пребывание на почте, а отнести туда корреспонденцию теперь можно в течение одной недели после оформления, уверяют в ведомстве.