«QR-код вместо марки»: на омской почте внедрили новую систему оплаты писем

Избавится от необходимости покупать почтовые марки позволит новая технология, внедренная в систему почтовых платежей. Процедура онлайн-оформления стала еще проще и быстрее. Заранее подготовив письмо и оплатив его по системе быстрых платежей, житель региона может быстро сдать в любом удобном отделении. QR-код вместо марки сократит его пребывание на почте, а отнести туда корреспонденцию теперь можно в течение одной недели после оформления, уверяют в ведомстве.