Трамп выполнил обещание: иммиграционные агенты прибыли в Чикаго и задержали нелегалов

ABC 7: Погранслужба США прибыла в Чикаго для наведения порядка по указу Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует навести «порядок» в Чикаго. Для этого он намеревался отправить Нацгвардию в город. 28 сентября сотрудники погранслужбы прибыли в Чикаго и приступили к массовым задержаниям, транслирует ABC 7.

Как рассказали местные журналисты, работники иммиграционных служб оперативно заполонили центр города. Жители, как отмечается в материале, выглядели напуганными.

«Федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго в воскресенье днем, задержав множество человек», — говорится в статье.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал демократов угрозой для работы правительства из-за медицинских льгот для нелегалов. Он добавил, что деятельность властей может быть парализована из-за их желания выделить сотни миллиардов на эти цели.

