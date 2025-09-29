Трамп выполнил обещание: иммиграционные агенты прибыли в Чикаго и задержали нелегалов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует навести «порядок» в Чикаго. Для этого он намеревался отправить Нацгвардию в город. 28 сентября сотрудники погранслужбы прибыли в Чикаго и приступили к массовым задержаниям, транслирует ABC 7.