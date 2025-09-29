Трамп выполнил обещание: иммиграционные агенты прибыли в Чикаго и задержали нелегалов

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует навести «порядок» в Чикаго. Для этого он намеревался отправить Нацгвардию в город. 28 сентября сотрудники погранслужбы прибыли в Чикаго и приступили к массовым задержаниям, транслирует ABC 7.
Как рассказали местные журналисты, работники иммиграционных служб оперативно заполонили центр города. Жители, как отмечается в материале, выглядели напуганными.
«Федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго в воскресенье днем, задержав множество человек», — говорится в статье.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал демократов угрозой для работы правительства из-за медицинских льгот для нелегалов. Он добавил, что деятельность властей может быть парализована из-за их желания выделить сотни миллиардов на эти цели.