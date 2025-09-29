Синоптики предупреждают о заморозках до −9 градусов в Омской области

Метеорологи Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей региона о похолодании и осадках в ближайшие дни. Сегодня, 29 сентября, в области ожидается переменная облачность. Днём температура поднимется до +8 °C. Уже в ночь на 30 сентября прогнозируются заморозки: столбик термометра опустится до −4…-9 °C.