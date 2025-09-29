Ричмонд
Синоптики предупреждают о заморозках до −9 градусов в Омской области

В ночь на 30 сентября в регионе прогнозируются заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 94% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: Om1 Омск

Метеорологи Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей региона о похолодании и осадках в ближайшие дни. Сегодня, 29 сентября, в области ожидается переменная облачность. Днём температура поднимется до +8 °C. Уже в ночь на 30 сентября прогнозируются заморозки: столбик термометра опустится до −4…-9 °C.

Во вторник днём снова потеплеет до +8 °C, местами возможны небольшие дожди.

В ночь на 1 октября температура вновь снизится до −6 °C. Днём ожидается до +9 °C и осадки. По информации сервиса Gismeteo, в среду может пройти мокрый снег.