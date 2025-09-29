В авиагавани Жуковского задержаны восемь рейсов

В международном аэропорту Раменское скорректировано расписание рейсов.
В международном аэропорту Жуковский (Раменское) зафиксированы задержки и отмены нескольких рейсов. Соответствующие сведения размещены на электронном табло воздушной гавани.
Согласно обновленному расписанию, отменены два рейса, прибывающих из Батуми и Калининграда. Задержаны еще шесть рейсов: на прилет из Худжанда, Нягани, Самарканда и Батуми, а также на вылет в Ургенч и Тбилиси.
Ранее в аэропорту Жуковский были введены ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности перелетов.