В авиагавани Жуковского задержаны восемь рейсов

Согласно обновленному расписанию, отменены два рейса, прибывающих из Батуми и Калининграда. Задержаны еще шесть рейсов: на прилет из Худжанда, Нягани, Самарканда и Батуми, а также на вылет в Ургенч и Тбилиси.