«Включал по ночам громкую музыку и дебоширил»: полгода мешавшего соседям красноярца арестовали

Жителя красноярского микрорайона «Белые Росы» привлекли к административной ответственности за систематическое хулиганство.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Мужчина по ночам нарушал покой соседей — включал музыку громко и дебоширил.

«На протяжении шести месяцев жизнь жителей дома № 14 на улице Карамзина напоминала тревожный марафон. Их ночной покой регулярно нарушал очень шумный сосед, — рассказывают в прокуратуре. — И даже визиты полиции, которые стали привычным делом, не производили на него должного впечатления — мужчина оставался непоколебим в своем стремлении к громкому самовыражению, полагая, что останется безнаказанным».

В сентябре этого года он устроил «особенно мощный сольный концерт»: в четвертом часу утра врубил музыку на всю катушку, а затем вышел на улицу, где принялся кричать и материться.

По жалобе жильцов микрорайона прокуратура указала полиции на необходимость пресечь выходки хулигана. Его доставили в отдел и составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В качестве наказания ему назначили арест на трое суток.

«Итогом этой истории стало долгожданное затишье: минувшие выходные для многострадальных жителей дома № 14 на улице Карамзина прошли спокойно и мирно», — отметили в прокуратуре.