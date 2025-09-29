«Включал по ночам громкую музыку и дебоширил»: полгода мешавшего соседям красноярца арестовали

«На протяжении шести месяцев жизнь жителей дома № 14 на улице Карамзина напоминала тревожный марафон. Их ночной покой регулярно нарушал очень шумный сосед, — рассказывают в прокуратуре. — И даже визиты полиции, которые стали привычным делом, не производили на него должного впечатления — мужчина оставался непоколебим в своем стремлении к громкому самовыражению, полагая, что останется безнаказанным».