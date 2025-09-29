«В обычный трамвай влезает пассажиров практически в два раза больше, чем в электробус». Гендиректор «БКМ Холдинг» сказал, в каком районе Минска хотел бы видеть трамвайные пути

Гендиректор «БКМ Холдинг» Тарас Мурог сказал БелТА, в каком районе Минска хотел бы видеть трамвайные пути.
Мурог напомнил, что холдинг в 2025-м презентовал трехсекционный трамвай Т856. Это машина повышенной вместимости, которая уже сертифицирована, поставлена на производство и поставляется в Нижний Новгород.
«Очень надеемся, что город Минск тоже рассмотрит вопрос использования таких трамваев для транспортировки пассажиров в “Северный берег” — достаточно удаленный район. Ведем переговоры об этом», — сказал гендиректор «БКМ Холдинг».
Мурог заметил, что в «Северный берег» строится дорога, но холдинг добавляет:
«Мы хотели бы, чтобы там были трамвайные пути. Наш опыт и аналитика показывают, что трамваи лучше с точки зрения оперативности и подвоза пассажиров вне зависимости от пробок. В обычный трамвай влезает пассажиров практически в два раза больше, чем в электробус. Это очень серьезное преимущество».
