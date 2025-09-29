Сосед Митволя по ИК: стало известно, чем генерал Попов займется в колонии

Волгоградский генерал, экс-командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов, которого переводят из СИЗО в исправительную колонию общего режима № 6 в подмосковной Коломне, будет содержаться в нормальных условиях. В колонии он может заняться производством макарон или пойти работать в швейных цех.
Что есть в коломенской ИК-6, чем там сможет заняться Иван Попов и кто его «звездные» соседи — в материале aif.ru.
Условия нормальные.
В коломенской исправительной колонии № 6 созданы нормальные условия, сообщил aif.ru адвокат Вадим Чадаев. По его словам, учреждение недавно было модернизировано.
«Условия нормальные. Недавно открылась новая часть женского ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора). Со слов одной моей подзащитной, на открытие приезжал прокурор области вместе с генпрокурором Красновым», — отметил Чадаев.
Инфраструктура колонии включает два корпуса общежитий для осужденных, столовую, баню, медчасть и магазин. На территории колонии есть несколько предприятий.
Отбывают наказание здесь лица, осужденные за тяжкие преступления, совершенные по неосторожности или умышленные.
От производства макарон до швейного цеха.
Осужденный Попов может быть задействован на одном из производств коломенской ИК-6 после перевода. В исправительном учреждении работает несколько предприятий.
Помимо швейного производства, колония располагает цехами по изготовлению сельскохозяйственной продукции, макаронных изделий, а также пекарней и автослесарным участком. Генерал Попов может быть трудоустроен на любом из них.
В ИК-6 осужденные могут не только трудоустроиться, но и получить образование. Также в учреждении проводятся лекционные и тренинговые мероприятия, занятия по правовой подготовке. Попов сможет посещать местную библиотеку.
Известно, что осужденный Попов довольно начитанный человек. Так на свой приговор по делу о мошенничестве он отреагировал стихотворением поэта и философа Омара Хайяма.
«И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты», — сказал он после оглашения приговора в суде 24 апреля.
Известные соседи.
В коломенской ИК-6, куда направят Попова, отбывает наказание бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь.
«В ИК-6 сейчас содержится Олег Митволь», — напомнил адвокат Вадим Чадаев.
Митволь был осужден на 4,5 года лишения свободы за хищения, совершенные в ходе строительства красноярского метрополитена.
К слову, Попов был осужден на срок не намного больше Митволя — пять лет лишения свободы. Он был признан виновным в мошенничестве 24 апреля. Его обвинили в хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката.
Ранее появилась информация, что осужденный Попов может вернуться в зону спецоперации.
По словам его адвоката, о своем возможном возвращении он сказал следующее: «Надо сначала до колонии доехать, чтобы все этапы жизненного пути пройти».
Позже адвокат Попова назвал «чушью» слова об отказе генерала идти рядовым на СВО.