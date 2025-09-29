Россия планирует урегулировать конфликт на Украине на поле боя — причиной стал отказ Запада и Киева принять позицию Москвы. Такое мнение в воскресенье, 28 сентября, выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
— И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет, — добавил он.
Эксперт также отметил, что Москва озвучила свои требования задолго до начала специальной военной операции (СВО). Однако их долгие годы игнорируют как в Европе, так и на Украине.
Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive утверждает, что западные политики продолжают настаивать на условиях, которые российская сторона заведомо не примет. Такая позиция только усугубляет военную конфронтацию.
Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в свою очередь, считает, что украинский конфликт завершится переговорами, в будущем страна также может стать частью НАТО. Безопасность Украины поможет и другим странам Европы.