Профессор Миршаймер: Россия намерена решить украинский конфликт на поле боя

Россия планирует урегулировать конфликт на Украине на поле боя — причиной стал отказ Запада и Киева принять позицию Москвы. Такое мнение в воскресенье, 28 сентября, выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Россия планирует урегулировать конфликт на Украине на поле боя — причиной стал отказ Запада и Киева принять позицию Москвы. Такое мнение в воскресенье, 28 сентября, выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

— И пока это так, и люди на Украине и на Западе продолжают требовать, чтобы русские приняли определенные положения соглашения, которые они категорически отвергают, соглашения не будет, — добавил он.

Эксперт также отметил, что Москва озвучила свои требования задолго до начала специальной военной операции (СВО). Однако их долгие годы игнорируют как в Европе, так и на Украине.

Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive утверждает, что западные политики продолжают настаивать на условиях, которые российская сторона заведомо не примет. Такая позиция только усугубляет военную конфронтацию.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в свою очередь, считает, что украинский конфликт завершится переговорами, в будущем страна также может стать частью НАТО. Безопасность Украины поможет и другим странам Европы.

