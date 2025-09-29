Ричмонд
Аэропорт Жуковский приостановил приём и отправку рейсов

В воздушной гавани Жуковский (Раменское) ввели план «Ковёр». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Тем временем, в Белгородской области приняты меры для восстановления подачи электроэнергии. Аварийные службы обеспечены необходимым оборудованием и материалами, а в необходимых точках предусмотрена резервная генерация. Напомним, в Белгороде после атаки украинских БПЛА были зафиксированы проблемы с электроснабжением. Власти работают над устранением последствий и обеспечением резервного питания там, где это необходимо. «Водоканал» и больницы перешли на альтернативные источники электроэнергии. Местных жителей призвали сохранять максимальную бдительность и по возможности находиться дома.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

