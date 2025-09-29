Позднякова: из-за снегопада на Урале возможен рост простудных заболеваний

«Человеку нужен адаптационный период к холодной или жаркой погоде. В ситуации с резким похолоданием на Урале такого периода не было. Под ударом оказались пожилые и маленькие дети, которые чувствительны к изменению метеоусловий. Кроме того, из-за низких температур возможен всплеск простудных заболеваний», — объяснила она.