Позднякова: из-за снегопада на Урале возможен рост простудных заболеваний

Резкое похолодание и снегопад на Урале может привести к росту числа заболевших простудой. По словам синоптика Поздняковой, перепад температуры негативно отразится на метеозависимых.

Источник: АиФ Воронеж

Резкое похолодание на Урале может спровоцировать рост простудных заболеваний, отметила в разговоре с aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Человеку нужен адаптационный период к холодной или жаркой погоде. В ситуации с резким похолоданием на Урале такого периода не было. Под ударом оказались пожилые и маленькие дети, которые чувствительны к изменению метеоусловий. Кроме того, из-за низких температур возможен всплеск простудных заболеваний», — объяснила она.

По словам Поздняковой, причиной резкого похолодания и сентябрьского снегопада на Урале стал антициклон. Она отметила, что такая погода продержится в течение недели.