Одобрено 92%: стали известны итоги легализации мигрантов в Приморье

«С начала года и по 11 сентября в Приморском крае 8 968 иностранных граждан обратились в органы внутренних дел для урегулирования правового положения. В отношении обратившихся в ОВД иностранцев принято 8 272 положительных решения, 268 мигрантам отказали в урегулировании правового статуса», — сообщается на сайте правительства Приморья.
Изначальный срок для легализации мигрантов был установлен до 30 апреля, но впоследствии его продлили до 11 сентября. Это было сделано для предоставления дополнительного времени желающим урегулировать свой статус.
Иностранных граждан, не воспользовавшихся этой возможностью, будут высылать из РФ с ограничением некоторых прав. Также такие лица подлежат внесению в реестр контролируемых лиц до момента их выдворения, депортации или самостоятельного выезда из России.
Данный реестр, также известный как реестр нелегальных мигрантов, начал работу с 5 февраля 2025 года. В эту электронную базу вносятся не только нелегально находящиеся в стране иностранцы, но и мигранты, совершившие административные правонарушения, при условии вынесения против них соответствующего постановления или приговора.
Напомним, с начала года в Приморье было выдворено за пределы РФ 836 иностранных граждан и депортировано еще 36 за нарушения миграционного законодательства. При этом уже не раз возникали скандалы, связанные с фиктивной миграцией.