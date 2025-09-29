Енисейское речное пароходство поддержало уникальный заплыв из порта «Бухта Север» до Диксона

Арктическая эстафета «Победа — Арктический рубеж — Диксон-2025» была посвящена сразу нескольким важным в истории России датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 110-летию основания поселка Диксон и 500-летию освоения Северного морского пути.
10 спортсменов-экстремалов из разных регионов России с большим опытом холодового плавания, в том числе параатлеты, прошли дистанцию, поочередно находясь по 15−20 минут в воде, температура которой составляла 5−7 градусов. Финишировали всей командой, совместно пройдя последние 300 метров до Диксона.
Участники заплыва вели также просветительскую деятельность в северных поселках: на встречах со школьниками рассказывали о пользе закаливания, проводили викторины по географии и исполняли патриотические песни.
«Благодарим Енисейское речное пароходство за поддержку Арктической эстафеты Победы. Ваше участие в проекте позволило нам достичь Диксона, где мы с гордостью пронесли флаг компании и передаем привет всем енисейским речникам с этой героической земли», — сказал руководитель проекта Александр Брылин, почетный полярник, чьи достижения внесены в Книги рекордов России и Гиннесса.
«Мужество спортсменов, преодолевших вплавь арктический рубеж, вызывает восхищение, как и труд наших речников, которые в суровых условиях Арктики, при низких температурах, ветрах и штормах обеспечивают доставку в поселок Диксон топлива, продовольствия, товаров народного потребления, а в бухту Север завозят грузы для реализации масштабного инвестиционного проекта “Восток-Ойл”. Это работа для сильных духом и преданных своему делу людей, которыми по праву гордится наша компания», — подчеркнула генеральный директор Енисейского речного пароходства Ольга Ксанф.
Добавим, что финиш маршрута — знаковая для енисейских речников точка еще и потому, что во время Великой Отечественной войны, в августе 1942 года, пароход Енисейского речного пароходства «Александр Сибиряков» принял здесь неравный бой с фашистским захватчиком «Адмирал Шеер», героически погиб, но успел предупредить своих о готовящемся нападении, что сыграло ключевую роль в успешной обороне Диксона.