Енисейское речное пароходство поддержало уникальный заплыв из порта «Бухта Север» до Диксона

Добавим, что финиш маршрута — знаковая для енисейских речников точка еще и потому, что во время Великой Отечественной войны, в августе 1942 года, пароход Енисейского речного пароходства «Александр Сибиряков» принял здесь неравный бой с фашистским захватчиком «Адмирал Шеер», героически погиб, но успел предупредить своих о готовящемся нападении, что сыграло ключевую роль в успешной обороне Диксона.