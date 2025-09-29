Угрожают изымать на продажу органы: Родные не могут связаться с попавшей в рабство в Таиланде россиянкой

Три года назад сообщалась история о матери двух детей из Бурятии, которая якобы попала в рабство, уехав на заработки на ферму под Воронежем. О Соелме рассказали волонтеры из организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства. По словам волонтеров, почти 2 года назад Соелма начала работать дойщицей на ферме и присматривать на стадом коров. Владельцы фермы, которыми оказались двое братьев не отпускали ее оттуда и заставили жить с одним из рабочих.