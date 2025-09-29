Угрожают изымать на продажу органы: Родные не могут связаться с попавшей в рабство в Таиланде россиянкой

Жительница Читы в поисках большого заработка приехала в Таиланд. Но в Бангкоке ее похитили и отдали в рабство. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали журналистам родные россиянки, девушка собиралась работать моделью, но пришлось заниматься мошенничеством и вымогать деньги. За неповиновение рабынь избивали и запугивали операциями по изъятию органов.
«Девушка из Читы приехала в Бангкок работать моделью по объявлению в Telegram-канале, но по прибытии в Таиланд ее увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой», — говорится в материале.
Отмечается, что связи с девушкой нет никакой.
Летом этого года в Зейском районе Амурской области возбудили уголовное дело против двух местных жителей, которые, по версии следствия, насильно удерживали 47-летнего жителя Приморского края и заставляли его работать в нечеловеческих условиях.
Кроме того, в Подмосковье вынесли приговор украинке, которая взяла в рабство шесть человек и заставляла их стоять на паперти. При обыске у «хозяйки» Наталии Бутенко обнаружили семь паспортов граждан Белоруссии и 280 тысяч рублей — и это лишь небольшая часть прибыли, ведь каждый нищий приносил в день от 5000 рублей. Выяснилось, что непокорных «рабовладелица» избивала специально приготовленной палкой.
Три года назад сообщалась история о матери двух детей из Бурятии, которая якобы попала в рабство, уехав на заработки на ферму под Воронежем. О Соелме рассказали волонтеры из организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства. По словам волонтеров, почти 2 года назад Соелма начала работать дойщицей на ферме и присматривать на стадом коров. Владельцы фермы, которыми оказались двое братьев не отпускали ее оттуда и заставили жить с одним из рабочих.
Позже в «Альтернативе» рассказали о другом случае использования рабского труда на территории Дагестана.. На этот раз общественники помогли освободиться 60-летнему жителю Оренбургской области, которого обманом вывезли на Кавказ.
Ранее сообщалось, что девушек в Москве продают в рабство за пять тысяч долларов, а старушек-попрошаек — за за одну тысячу.