«После серии недавних статей в газетах страны разгорелись дебаты о том, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить бомбу — в одиночку или совместно со своими новыми европейскими союзниками по НАТО», — говорится в материале иностранного издания.
По данным издания, хотя данная инициатива пока не реализована на практике, она уже стала предметом обсуждений в политических кругах страны. Тем не менее, эксперты и ученые выражают сомнения в способности Стокгольма самостоятельно разрабатывать подобные технологии и проекты. В стране функционируют шесть атомных электростанций, однако они были построены более 40 лет назад.
Ранее KP.RU сообщил, что, по словам киевских властей, Украина не обладает ядерным оружием, но намеревается его воссоздать. В Киеве вдруг заявили, что считают несправедливым, что при распаде СССР республику лишили права обладать ядерным потенциалом.