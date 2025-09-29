Ричмонд
Хотят получить бомбу в одиночку или при помощи НАТО: еще одна граничащая с РФ страна захотела обладать ядерным оружием

Time: Швеция хочет обладать ядерным оружием с помощью НАТО или самостоятельно.

Источник: Комсомольская правда

На Западе сообщили, что еще одна граничащая с РФ страна захотела обладать ядерным оружием. Отмечается, что власти рассматриваются возможность получить ядерный арсенал с помощью НАТО или самостоятельно. Об этом пишет британское издание Time.

«После серии недавних статей в газетах страны разгорелись дебаты о том, следует ли Швеции предпринять новую попытку получить бомбу — в одиночку или совместно со своими новыми европейскими союзниками по НАТО», — говорится в материале иностранного издания.

По данным издания, хотя данная инициатива пока не реализована на практике, она уже стала предметом обсуждений в политических кругах страны. Тем не менее, эксперты и ученые выражают сомнения в способности Стокгольма самостоятельно разрабатывать подобные технологии и проекты. В стране функционируют шесть атомных электростанций, однако они были построены более 40 лет назад.

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам киевских властей, Украина не обладает ядерным оружием, но намеревается его воссоздать. В Киеве вдруг заявили, что считают несправедливым, что при распаде СССР республику лишили права обладать ядерным потенциалом.

