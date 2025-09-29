«Главная проблема, что противник будет использовать ракеты “Томагавк” не столько против военных целей, сколько против объектов социальной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, жилых домов, чтобы, вызвать резонансные последствия, чтобы вынудить руководство страны на заключение мирного договора на условиях киевского режима. Поэтому поставки таких ракет не будут способствовать укреплению отношений между Россией и Соединёнными Штатами», — объяснил он.