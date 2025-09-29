Кнутов: Зеленский просит «Томагавки» у США, чтобы бить по мирным целям

Поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине не будут способствовать укреплению отношений между Россией и Соединенными Штатами, подчеркнул в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Главная проблема, что противник будет использовать ракеты “Томагавк” не столько против военных целей, сколько против объектов социальной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, жилых домов, чтобы, вызвать резонансные последствия, чтобы вынудить руководство страны на заключение мирного договора на условиях киевского режима. Поэтому поставки таких ракет не будут способствовать укреплению отношений между Россией и Соединёнными Штатами», — объяснил он.
Военный эксперт уточнил, что у РФ есть необходимые системы радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетными комплексы, которые эффективно противостоят «Томагавкам». В первую очередь, по его словам, речь идет о комплексе войсковой противовоздушной обороны С-300В4.
Ранее Зеленский во время закрытого заседания в ООН попросил у президента США Дональда Трампа дать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк». Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News, администрация Трампа рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине через страны НАТО.