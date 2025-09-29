Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый владелец нашел в фундаменте дома в США загадочный сейф

Новый владелец дома в Сан-Франциско нашел в фундаменте загадочный сейф. Об этой истории мужчина рассказал на портале Reddit.

Новый владелец дома в Сан-Франциско нашел в фундаменте загадочный сейф. Об этой истории мужчина рассказал на портале Reddit.

Здание построили еще в 1920 году. На находку мужчина наткнулся при изучении особенностей постройки. Сначала он попытался извлечь сейф, не повреждая окружающий его бетон, однако все попытки оказались провальными.

Тогда он принялся искать информацию о компании, которая выпустила этот сейф — об этом тоже ничего не нашлось.

Американец в публикации предполагает, что внутри сейфа находится что-то ценное. Новый владелец дома намерен разбить бетон вокруг, чтобы получить доступ к содержимому.

По словам агента по недвижимости, он несколько раз сталкивался с подобными случаями, но все найденные сейфы оказывались пустыми. Другой пользователь подтвердил, что в его находках также не было ценностей.

Ранее садовница Келли Уэйкфилд в ходе уборки общественного парка в Сент-Олбансе в американском штате Вермонт обнаружила под кучей листьев загадочный металлический ящик, в котором оказались различные монеты, антиквариат, пуля времен Гражданской войны в США.