Новый владелец нашел в фундаменте дома в США загадочный сейф

Новый владелец дома в Сан-Франциско нашел в фундаменте загадочный сейф. Об этой истории мужчина рассказал на портале Reddit.
Здание построили еще в 1920 году. На находку мужчина наткнулся при изучении особенностей постройки. Сначала он попытался извлечь сейф, не повреждая окружающий его бетон, однако все попытки оказались провальными.
Тогда он принялся искать информацию о компании, которая выпустила этот сейф — об этом тоже ничего не нашлось.
Американец в публикации предполагает, что внутри сейфа находится что-то ценное. Новый владелец дома намерен разбить бетон вокруг, чтобы получить доступ к содержимому.
По словам агента по недвижимости, он несколько раз сталкивался с подобными случаями, но все найденные сейфы оказывались пустыми. Другой пользователь подтвердил, что в его находках также не было ценностей.
