Специалист из Беларуси сказала, сколько часов нужно спать школьникам

Белорусский эксперт назвала оптимальное время сна для школьника.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго сказала в эфире телеканала ОНТ, сколько часов нужно спать школьникам. На слова специалиста обратил внимание портал sb.by.

В целом, по словам Снежаны Кавриго, школьникам надо спать от 8 до 11 часов в сутки. Вместе с тем заведующая Мингорцентром здоровья уточнила: норма зависит от возраста ребенка.

«Учащимся младших классов необходимо 10 — 11 часов. В среднем звене, это 11 — 13 лет, требуется 10 часов. А подросткам нужно 8 — 10 часов сна в сутки», — отметила специалист.

Кавриго напомнила: важно учитывать индивидуальные потребности особенности ребенка, а также дать ему спокойную обстановку и регулярный режим сна.

Еще эксперт сказала, кто в Беларуси может уйти в трудовой отпуск, не отработав полгода.

Тем временем замглавы Минска высказался про цены на платные услуги в школах.

Также белорусский врач сказал, есть ли польза от малинового варенья при лечении простуды.