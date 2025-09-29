Специалист из Беларуси сказала, сколько часов нужно спать школьникам

Заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго сказала в эфире телеканала ОНТ, сколько часов нужно спать школьникам. На слова специалиста обратил внимание портал sb.by.
В целом, по словам Снежаны Кавриго, школьникам надо спать от 8 до 11 часов в сутки. Вместе с тем заведующая Мингорцентром здоровья уточнила: норма зависит от возраста ребенка.
«Учащимся младших классов необходимо 10 — 11 часов. В среднем звене, это 11 — 13 лет, требуется 10 часов. А подросткам нужно 8 — 10 часов сна в сутки», — отметила специалист.
Кавриго напомнила: важно учитывать индивидуальные потребности особенности ребенка, а также дать ему спокойную обстановку и регулярный режим сна.
