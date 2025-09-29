Уголовное дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной поступило в суд

Напомним, что в 2024 году певица Долина стала жертвой мошенников, потеряв 180 миллионов рублей и квартиру в районе Хамовники. В марте 2025 года суд вернул артистке квартиру, которую заставили продать мошенники. Однако в мае этого же года новый владелец оспорил это решение, подав апелляционную жалобу.