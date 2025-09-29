ОРВИ наступает: в Приморье заболеваемость выросла на 37% за неделю

В регионе продолжается массовая вакцинация против гриппа. По данным на 25 сентября, в Приморье привито более 233 тысяч человек, из них около 72 тысяч — дети. План вакцинации предусматривает охват не менее 60% всего населения региона и не менее 75% лиц из групп риска.