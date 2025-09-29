ОРВИ наступает: в Приморье заболеваемость выросла на 37% за неделю

В Приморье с 15 по 21 сентября зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 37,02% по сравнению с предыдущей неделей. За этот период был выявлен один случай заболевания гриппом А. По данным пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора, основную долю среди заболевших составили пациенты с вирусными инфекциями негриппозной природы — риновирусами, парагриппом, аденовирусами, а также COVID-19, сообщает ИА PrimaMedia.
В регионе продолжается массовая вакцинация против гриппа. По данным на 25 сентября, в Приморье привито более 233 тысяч человек, из них около 72 тысяч — дети. План вакцинации предусматривает охват не менее 60% всего населения региона и не менее 75% лиц из групп риска.
Прививки от гриппа можно сделать в районных поликлиниках и других медицинских учреждениях по месту жительства. Также иммунизация проводится в образовательных учреждениях, на предприятиях с участием выездных бригад, а также в частных клиниках, имеющих соответствующую лицензию.
Напомним, врачи прогнозируют значительный рост группы вирусных заболеваний в предстоящем эпидемическом сезоне 2025−2026 годов. Причём рост прогнозируется как для гриппа типа А, так и типа В. Корр. ИА PrimaMedia узнал у специалистов, какие именно инфекции будут активно циркулировать в регионе.