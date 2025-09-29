Казахстан и Южная Корея запускают новые проекты в образовании и науке

«По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в нашей стране ведется работа по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов. На сегодняшний день реализовано 40 стратегических партнерств различного формата, из которых 33 — это филиалы иностранных университетов. Сегодня мы стали свидетелями исторического события — открытия филиала одного из ведущих университетов Республики Корея в духовно богатом и древнем Туркестане. Этот университет станет не просто образовательной площадкой, а центром международного сотрудничества, инноваций и подготовки высококлассных специалистов, которые будут формировать интеллектуальный капитал нашей страны», — сказал вице-премьер.