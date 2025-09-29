Истребитель ВС Дании поднялся над Балтийским морем из-за сообщений о БПЛА

Вооруженным силам (ВС) Дании пришлось поднять истребитель над островом Борнхольм в Балтийском море — причиной стали сообщения о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в местной полиции.
— Была объявлена отвлекающая тревога, когда истребители, по словам полиции, «сначала пролетели над островом в одну сторону, а затем в другую», — добавили на телеканале TV2.
Официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало. Помимо этого, начальник штаба полиции острова отметил, что получал информацию о появлении дронов.
В этот же день Польша подняла истребители в небо из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные средства перевели в максимальную готовность.
Утром 10 сентября польские войска также применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».