Истребитель ВС Дании поднялся над Балтийским морем из-за сообщений о БПЛА

Вооруженным силам (ВС) Дании пришлось поднять истребитель над островом Борнхольм в Балтийском море — причиной стали сообщения о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в местной полиции.

— Была объявлена ​​отвлекающая тревога, когда истребители, по словам полиции, «сначала пролетели над островом в одну сторону, а затем в другую», — добавили на телеканале TV2.

Официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало. Помимо этого, начальник штаба полиции острова отметил, что получал информацию о появлении дронов.

В этот же день Польша подняла истребители в небо из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные средства перевели в максимальную готовность.

Утром 10 сентября польские войска также применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр республики Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
