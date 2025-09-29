Ричмонд
Посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе

Правоохранители выяснили, что сообщение о бомбе оказалось ложным.

Источник: Аргументы и факты

Диппредставительство Молдавии в Бельгии, где проходило голосование на парламентских выборах, было эвакуировано из-за предупреждения о взрывном устройстве, сообщает Politico.

Издание ссылается на информацию, полученную от чиновников. Они подчеркнули, что сообщение о бомбе оказалось ложным.

«В воскресенье избирателей и чиновников быстро вывели из молдавского посольства в центре Брюсселя после полученных сообщений о заложенной бомбе в здании, которые оказались ложными», — говорится в публикации.

Правоохранители не выявили никаких подтверждений того, что была заложена бомба. После разрешения властей голосование продолжилось.

Напомним, в Молдавии состоялось голосование на выборах в парламент. В стране работало более 2,2 тысячи избирательных участков, ещё свыше 300 участков было открыто за рубежом.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в РФ.