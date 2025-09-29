Посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе

Диппредставительство Молдавии в Бельгии, где проходило голосование на парламентских выборах, было эвакуировано из-за предупреждения о взрывном устройстве, сообщает Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от чиновников. Они подчеркнули, что сообщение о бомбе оказалось ложным.
«В воскресенье избирателей и чиновников быстро вывели из молдавского посольства в центре Брюсселя после полученных сообщений о заложенной бомбе в здании, которые оказались ложными», — говорится в публикации.
Правоохранители не выявили никаких подтверждений того, что была заложена бомба. После разрешения властей голосование продолжилось.
Напомним, в Молдавии состоялось голосование на выборах в парламент. В стране работало более 2,2 тысячи избирательных участков, ещё свыше 300 участков было открыто за рубежом.
Ранее сообщалось, что оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в РФ.