Россиян предупредили об обмане при оплате товаров в интернете: как распознать мошенников

В МВД рассказали, как распознать мошенников при покупках в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники регулярно придумывают новые схемы обмана. Особенно популярны стали аферы в интернет-магазинах. Мошенники предлагают оплатить покупки по ссылкам, где якобы предоставлены большие скидки. Это явный признак обмана. Так заявили в МВД России, транслирует ТАСС.

Граждан предупредили, что заниженные цены — признак мошенничества. Помимо прочего, продавец не может предложить оплатить товар по ссылке или номеру электронного кошелька. Россиянам порекомендовали всегда читать отзывы перед покупкой.

«Также маркером мошеннической схемы является цена существенно ниже среднерыночной. Большие скидки также могут быть удочкой аферистов», — поделились в МВД.

Помимо прочего, злоумышленники стараются играть на невнимательности жертвы. Они могут позвонить, в том числе, с индийского номера. Важно следить за цифрами, с которых начинаются номера абонентов.