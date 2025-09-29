В Казани собираются отремонтировать фасады Театра оперы и балета

В 1936 году был утвержден проект строительства Музыкально-драматического театра. Изначально главным архитектором был Николай Круглов, но он был репрессирован, и в дальнейшем здание возводилось по проекту другого москвича — Николая Скворцова. К началу Великой Отечественной войны были построены только стены до карнизов. Из-за войны работы прервались, и новое здание по скорректированному казанским архитектором Исмагилом Гайнутдиновым проекту удалось достроить только к 1956 году. Архитектурное решение Театра оперы и балета и его декоративная отделка выполнены в стиле неоклассицизма с элементами татарского национального искусства.