В Казани собираются отремонтировать фасады Театра оперы и балета

Разработчики проекта реставрации — специалисты компании «Эталон» — при обследовании выполненных из керамического и силикатного кирпича стен театра пришли к выводу, что из-за длительного воздействия негативных атмосферных факторов при отсутствии отмостки, а также гидроизоляции цоколя и фундаментов «стены здания промочены и подвержены активным процессам морозной деструкции».
В частности, штукатурный слой на значительных участках стен неустойчив, а под отслоившейся штукатуркой кирпичная кладка деструктирована в среднем на глубину до 20 миллиметров. Кладочный раствор в цокольной зоне и на наиболее подверженных влиянию непогоды участках стен утрачен на глубину до 90 миллиметров (общая площадь этих участков незначительна). Кроме того, кирпичная кладка наружных и внутренних несущих стен имеет сквозные трещины и утраты отдельных лепных элементов, включая подкровельные гипсовые карнизы. В целом техническое состояние стен оценивается как неудовлетворительное (ограниченно работоспособное).
Обследование также показало, что покрытие крыши театра находится в удовлетворительном состоянии, в отличие от водосточных труб в местах крепления с кровлей, отливов, поясков, покрытия выступающих архитектурных элементов. В целом техническое состояние крыши и кровли оценивается как работоспособное.
В свою очередь отдельные элементы наружных лестничных маршей и площадок в результате постоянного воздействия воды и перепадов температур частично пришли в негодность. Техническое состояние наружных лестниц и площадок ОКН оценивается как неудовлетворительное (ограниченно работоспособное).
Проектом реставрации и приспособления предусмотрено выполнение ремонтно-реставрационных работ по наружным несущим стенам — фасадам. Также запланирована замена отливов, водосточных труб, поясков и покрытия выступающих элементов кровли — «во избежание дальнейшего замачивания строительных конструкций».
Авторы экспертизы пришли к выводу, что проектная документация на проведение работ по сохранению здания ТАГТОиБ «соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия». Соответственно, теперь проект рекомендован к согласованию Комитету РТ по охране ОКН.
Впервые здание театра в районе нынешней казанской площади Свободы было построено в 1802 или в 1803 году. Деревянное сооружение было предназначено для крепостного театра помещика Павла Есипова, и после его смерти в 1814-м оно оказалось разобрано.
В 1835 году приблизительно на том же месте (чуть восточнее) был построен новый деревянный театр. Там ставил спектакли антрепренер Петр Соколов (в частности, в его труппе некоторое время играл Пров Садовской, где его и заметил Михаил Щепкин). Но совсем скоро, в 1842 году, пожар уничтожил это здание.
К 1852 году, впрочем, было возведено новое здание театра — из кирпича, оно стояло примерно на месте нынешнего сквера с памятником Ленину. Оно пострадало от пожара 1860 года, было отстроено после пожара 1874-го в 1875-м и было уничтожено пожаром 1919 года.
В 1936 году был утвержден проект строительства Музыкально-драматического театра. Изначально главным архитектором был Николай Круглов, но он был репрессирован, и в дальнейшем здание возводилось по проекту другого москвича — Николая Скворцова. К началу Великой Отечественной войны были построены только стены до карнизов. Из-за войны работы прервались, и новое здание по скорректированному казанским архитектором Исмагилом Гайнутдиновым проекту удалось достроить только к 1956 году. Архитектурное решение Театра оперы и балета и его декоративная отделка выполнены в стиле неоклассицизма с элементами татарского национального искусства.
В 1998 году было принято решение о капитальном ремонте здания, тогда же начались работы, которые проводились поэтапно, чтобы не мешать работе труппы. В 2018-м ГУП «Татинвесигражданпроект» разработало научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника (позднее экспертиза сочла, что этот проект возможен для частичного использования).