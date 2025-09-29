Омич выплатил более 2 млн рублей за «бракованный» дом"

Жительница города Бронницы Московской области приобрела у 52-летнего омича дом и земельный участок за 5 млн руб. Сделку стороны оформили по договору купли-продажи, где продавец гарантировал отсутствие скрытых дефектов. Однако после переезда новая хозяйка обнаружила, что дом не только не соответствует её ожиданиям, но и опасен для проживания.
Для подтверждения своих опасений она заказала независимую экспертизу, которая выявила целый «букет» строительных недоработок: промерзание и плесень, сквозняки и некачественное утепление, трещины на стенах, нарушения в электропроводке, проблемы с вентиляцией и канализацией.
Суд, изучив заключение экспертов, установил, что выявленные нарушения противоречат Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Требования истицы были удовлетворены частично: с продавца взыскали стоимость устранения недостатков, расходы на экспертизу и госпошлину — всего 2 183 000 рублей.
