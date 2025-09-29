Омич выплатил более 2 млн рублей за «бракованный» дом"

Жительница города Бронницы Московской области приобрела у 52-летнего омича дом и земельный участок за 5 млн руб. Сделку стороны оформили по договору купли-продажи, где продавец гарантировал отсутствие скрытых дефектов. Однако после переезда новая хозяйка обнаружила, что дом не только не соответствует её ожиданиям, но и опасен для проживания.