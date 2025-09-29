Хирург назвал самые популярные пластические операции в Беларуси

Также белорусский пластический хирург отметил, что в разные годы статистика фиксирует рост внимания белорусов к таким операциям, как коррекция формы груди, а также ее увеличение или уменьшение, подтяжка. Среди популярных вмешательств — коррекция периорбитальной области (ее называют блефаропластикорй верхних и нижних век).