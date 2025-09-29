Хирург назвал самые популярные пластические операции в Беларуси

Пластический хирург доцент, кандидат медицинских наук Олег Яцкевич назвал БелТА самые популярные пластические операции в Беларуси. Прежде всего, это блефаропластика — операция, направленная на изменение разреза глаз, формы век.
— Скорее всего [блефаропластика популярна], потому, что глаза — зеркало души, как говорится, — отметил Яцкевич.
Также пластический хирург добавил, что востребованность блефаропластики связана с тем, «что возрастные изменения, которые происходят со временем, достаточно сильно отражаются на взгляде».
«Когда он (взгляд. — Ред.) потухший, уставший, хочется как-то его освежить. Такая процедура позволяет пациенту после выполнения операции выглядеть действительно более отдохнувшим, свежим и скрасить возрастные изменения», — говорит Олег Яцкевич.
Также белорусский пластический хирург отметил, что в разные годы статистика фиксирует рост внимания белорусов к таким операциям, как коррекция формы груди, а также ее увеличение или уменьшение, подтяжка. Среди популярных вмешательств — коррекция периорбитальной области (ее называют блефаропластикорй верхних и нижних век).
Тем временем Минобороны Беларуси раскрыло тех, кого непосредственно сдерживает «Орешник».
Еще эксперт сказала, кто в Беларуси может уйти в трудовой отпуск, не отработав полгода.
Тем временем замглавы Минска высказался про цены на платные услуги в школах.
Также белорусский врач сказал, есть ли польза от малинового варенья при лечении простуды.