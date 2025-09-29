Россиянам хотят выплачивать компенсации за утечку персональных данных: страховщики объяснили схему работы

«Известия» отмечают, гражданам, чьи данные утекли в третьи руки, будут сообщать об этом, чтобы они могли обратиться за компенсацией. Выплата до пяти тысяч рублей будет оформляться через «Госуслуги». Но если сам гражданин оценит причиненный ущерб выше, нужно будет обращаться в суд.