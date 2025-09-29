Россиянам хотят выплачивать компенсации за утечку персональных данных: страховщики объяснили схему работы

В России намерены ввести компенсации жертвам утечек персональных данных. Об этом в интервью «Известиям» сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. По его словам, эта мера может заработать уже в следующем году. А сумма компенсации будет зависеть от вида скомпрометированной информации.
В Союзе придумали схему, согласно которой операторов персональных данных обяжут страховать ответственность или может появиться специальный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации пострадавшим. А фиксировать утечки и определять круг потерпевших будет Роскомнадзор.
«Известия» отмечают, гражданам, чьи данные утекли в третьи руки, будут сообщать об этом, чтобы они могли обратиться за компенсацией. Выплата до пяти тысяч рублей будет оформляться через «Госуслуги». Но если сам гражданин оценит причиненный ущерб выше, нужно будет обращаться в суд.
В самом Роскомнадзоре выразили готовность рассмотреть эту инициативу как проект нормативного акта, как только документ попадет в ведомство.
С 1 июля в России вступил в силу запрет на хранение персональных данных за рубежом. Это значит, что операторы персональных данных уже не смогут передавать базы для дальнейшего анализа, систематизации, хранения и других операций зарубежным обработчикам.
Кроме того, вступил в силу закон, усиливающий административную ответственность за нарушения в сфере обработки персональных данных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что новые положения направлены на усиление защиты персональных данных граждан.
В прошлом году ФСБ РФ получила перечень новых, расширенных полномочий. В частности, для сохранности сведений о самом ведомстве, оно теперь имеет возможность обрабатывать персональные данные сотрудников без их согласия.