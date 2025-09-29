Мигранты стали уходить из Омска в другие регионы

Порядка 158 мигрантов, применяющих упрощенную систему налогооблажения, уехали из Омской области в другие регионы. Такие данные за 2024 год в понедельник, 29 сентября 2025 года, привели налоговики.
Тем не менее, благодаря работе УФНС России по Омской области, уехавшие пополнили бюджет старого места жительства.
"УФНС России по Омской области в ходе проведения мониторинга выявлено 158 налогоплательщиков, выбывших в другой субъект Российской Федерации и неверно указавших код ОКТМО в налоговых декларациях по УСН за 2024 год при исчислении авансовых платежей и (или) налога — не прежнего, а нового региона. Это привело к недополучению доходов бюджетом Омской области.
В результате совместной работы налоговых органов регионов обеспечено представление уточненных налоговых деклараций и распределение налоговых платежей в пользу бюджета Омской области на общую сумму 58 млн рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно подпунктам 17 и 27 Порядка заполнения декларации по УСН, утвержденного Приказом ФНС России от 02.10.2024 № ЕД-7−3/813@, при смене налогоплательщиком места регистрации в иной субъект Российской Федерации необходимо в разделах 1.1 и 1.2 декларации по УСН в строках 010, 030, 060 и 090 отражать код ОКТМО по месту нахождения организации (места жительства индивидуального предпринимателя) на последний день отчетного или налогового периода.