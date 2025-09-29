Родина не отпускает: уехавших из региона омичей заставили вернуть в область налоги

Омские налоговики выявили 158 бывших омичей-налогоплательщиков, выбывших в другой регион и неверно оформивших налоговую декларацию. В результате работы сотрудников ведомства, в бюджет региона вернулись 58 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по Омской области.
«УФНС России по Омской области в ходе проведения мониторинга выявлено 158 налогоплательщиков, выбывших в другой субъект Российской Федерации и неверно указавших код ОКТМО в налоговых декларациях по УСН за 2024 год при исчислении налога — не прежнего, а нового региона. Это привело к недополучению доходов бюджетом Омской области», — говорится в сообщении налогового управления.
В результате кропотливой работы омских налоговых органов, с бывших омичей был произведен возврат налоговых платежей в пользу бюджета Омской области на общую сумму 58 миллионов рублей.