Родина не отпускает: уехавших из региона омичей заставили вернуть в область налоги

«УФНС России по Омской области в ходе проведения мониторинга выявлено 158 налогоплательщиков, выбывших в другой субъект Российской Федерации и неверно указавших код ОКТМО в налоговых декларациях по УСН за 2024 год при исчислении налога — не прежнего, а нового региона. Это привело к недополучению доходов бюджетом Омской области», — говорится в сообщении налогового управления.