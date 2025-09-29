Украинская армия несет значительные потери при попытке переправиться через реку Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка. Об этом в понедельник, 29 сентября, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, там образовалось подобие «бутылочного горлышка», где продолжают скапливаться солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— На сегодняшний день осталось немного мест, где возможно навести переправу и остаться незамеченным, эта часть реки находится в низине, также там есть разрушенный железнодорожный мост, который уже не используется, — отметил эксперт.
Кроме того, по реке украинские военные пытаются переправить провизию, боеприпасы, а также вывезти раненых бойцов, передает РИА Новости.
Недавно также стало известно, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили весь юг Донецкой Народной Республики (ДНР). Данная территория в полном объеме находится под контролем России.
До этого российские хакеры взломали почту офицера украинской армии и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках. Так, в зоне боевых действий погибли или пропали свыше трех тысяч бойцов из других стран.