В Красноярском крае прокуратура контролирует достройку двух сельских амбулаторий

На юге Красноярского края прокуратура взяла на контроль ход строительства двух современных амбулаторий, которые возводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом стало известно 29 сентября.
Согласно заключенному в сентябре 2024 года контракту, краевое управление капитального строительства поручило подрядчику, обществу с ограниченной ответственностью строительной компании «Галикон», возвести медучреждения в селах Большая Иня и Тигрицкое с обязательным завершением всех работ до конца августа 2025 года.
Однако в ходе проверки было установлено, что компания-исполнитель систематически нарушала утвержденные сроки. Прокуратура отреагировала на срывы графика и выдала официальное предостережение руководителю подрядной организации. Данная мера возымела лишь временный эффект, строительные работы ненадолго активизировались.
Несмотря на это, основная проблема решена не была. К настоящему моменту срок выполнения контракта истек, однако объекты до сих пор не введены в эксплуатацию. В амбулаториях остаются невыполненными работы по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающих территорий.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в адрес подрядчика официальное представление с требованием незамедлительно исправить ситуацию и в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль.