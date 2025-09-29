Цветные воды в Бозсу: кто отравляет воду Ташкента?

По словам представителей водоканала, в Ташкенте действуют три очистных сооружения, предназначенных для обработки всех канализационных и сточных вод, поступающих из города. Эти объекты рассчитаны исключительно на приём бытовых стоков от населения — воды из кухонь, санузлов и ванных комнат, — и оснащены современными технологиями биологической очистки. Но это только часть системы: промышленные предприятия обязаны самостоятельно очищать свои химические и производственные стоки ещё до того, как они попадут в общую канализацию.