Цветные воды в Бозсу: кто отравляет воду Ташкента?

Ситуацию прокомментировали в «Тошкент шахар сув таъминоти» (Ташкентском водоканале).
По словам представителей водоканала, в Ташкенте действуют три очистных сооружения, предназначенных для обработки всех канализационных и сточных вод, поступающих из города. Эти объекты рассчитаны исключительно на приём бытовых стоков от населения — воды из кухонь, санузлов и ванных комнат, — и оснащены современными технологиями биологической очистки. Но это только часть системы: промышленные предприятия обязаны самостоятельно очищать свои химические и производственные стоки ещё до того, как они попадут в общую канализацию.
«Развитие предпринимательства и производства в нашей стране, а также сброс различных химических отходов и красителей из текстильных предприятий негативно сказываются на работе очистных сооружений. Согласно установленным нормам, каждое производство должно иметь локальное очистное сооружение для химических отходов. Эти первичные объекты обязаны фильтровать опасные вещества до того, как вода отправится в городскую канализацию», — подчеркнули в компании.
Проблема в том, что содержать такие установки дорого. И, по признанию самих коммунальщиков, многие предприниматели экономят — просто сливая всё подряд прямо в городскую канализацию.
«То, что вы видите на видео, — это сточные воды с различными красителями, которые поступают из текстильных фабрик. Очистные сооружения, к сожалению, не способны полностью удалить такие пигменты и химикаты», — признали в водоканале.
Водоканал напомнил всем производственным предприятиям республики: сбрасывать подобные стоки в канализационные сети или прямо в природу категорически запрещено. Такие действия противоречат не только закону и нормам общественной морали, но и элементарным принципам человечности. Но пока на практике экологическая ответственность многих компаний остаётся лишь на бумаге.
Ранее сообщалось, что власти намерены перенести из Ташкента в область 35 текстильных фабрик и 50 кожевенных и обувных производств. Вот только пока процесс переноса идёт медленно, а окрашенные стоки продолжают попадать в реки и каналы, а воздух вонять гарью и химикатами.