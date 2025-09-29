Никита Высоцкий: рад, что фильм «Август» вызывает споры

«Наша экранизация уходит дальше от романа. И люди, которые любят этот роман, знают его хорошо, ожидали определенных поворотов сюжетных. смыслов и увидели что-то другое. И вот это, может быть, раздражает. Но мне кажется, что это вполне допустимый наш подход. Мы ни в коем случае не принижаем то, что сделал Богомолов. Прекрасный роман, мы с огромным уважением и с любовью к этому роману вообще за эту работу брались», — отметил Высоцкий.