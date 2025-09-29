Никита Высоцкий: рад, что фильм «Август» вызывает споры

Споры пользователей в Сети и рецензии, как положительные, так и отрицательные на фильм «Август» по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» («Момент истины»), радуют режиссера этого фильма Никиту Высоцкого. В беседе с aif.ru он объяснил, что самое грустное, когда нет никакой реакции на фильм.
«Кино каждый посмотрит, каждый вынесет своё суждение. Для меня вообще самое грустное, когда фильм не вызывает ни споров, ничего. То есть посмотрел и забыл. А здесь люди выходят потом в соцсети, кто-то начинает громить, кто-то, наоборот, хвалить. Это хорошо, это значит, что картина попадает, значит, что картина живая, живое кино», — сказал режиссер.
По словам Высоцкого, команда фильма понимала, что его обязательно будут сравнивать с экранизацией Михаила Пташука.
«Наша экранизация уходит дальше от романа. И люди, которые любят этот роман, знают его хорошо, ожидали определенных поворотов сюжетных. смыслов и увидели что-то другое. И вот это, может быть, раздражает. Но мне кажется, что это вполне допустимый наш подход. Мы ни в коем случае не принижаем то, что сделал Богомолов. Прекрасный роман, мы с огромным уважением и с любовью к этому роману вообще за эту работу брались», — отметил Высоцкий.
Фильм «Август», вышедший на широкий экран 25 сентября этого года стал третьей экранизацией романа Богомолова. Первой была незаконченная и утраченная экранизация 1975 года «Момент истины» (В августе 44-го…), в 2000-м вышел фильм Пташука «В августе 44-го… “. Кроме того, в 2023 годы выпустили сериал “Операция “Неман”” по мотивам романа.