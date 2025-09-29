Ричмонд
«БКМ Холдинг» заявил, что Беларусь выпустит трамвай с автономным ходом до 20 километров в 2026 году

Беларусь выпустит трамвай с автономным ходом до 20 километров в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор «БКМ Холдинг» Тарас Мурог сказал БелТА, что Беларусь выпустит трамвай с автономным ходом до 20 километров в 2026 году.

По его словам, проект трамвая с увеличенным автономным ходом — дело ближайшего будущего. Он поможет сократить затраты муниципальных бюджетов, ведь контактная сеть — не просто затратная вещь. Это содержание и эксплуатация проводов и подстанций — по сути, речь про полноценное энергохозяйство. По этой причине ряд городов идут к отказу от троллейбусов.

«Мы сделаем трамвай, который, как и троллейбус, сможет, опустив пантограф, проехать порядка 20 км на батареях. Этот трамвай будем уже делать в следующем году», — отметил гендиректор.

К слову, вопрос выпуска трамвая с увеличенным автономным ходом «БКМ Холдинг» активно прорабатывает с Казахстаном.

Также «БКМ Холдинг» сказал, в каком городе Беларуси могут провести эксперимент с беспилотным трамваем.

