Песков рассказал, будет ли устанавливать MAX

Разработка Max ведется при поддержке Минцифры России. Разработчики подчеркивают, что приложение соответствует всем требованиям по защите персональных данных и устойчиво к внешним киберугрозам. Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что не видит разницы между MAX и его зарубежными аналогами, в том числе в вопросе кибербезопасности.