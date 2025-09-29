Песков рассказал, будет ли устанавливать MAX

Песков пообещал начать пользоваться мессенджером MAX.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не установил на свой смартфон национальный мессенджер Max, однако в будущем обязательно начнет им пользоваться. Об этом он сообщил агентству ТАСС.
«Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, установил ли он мессенджер.
Разработка Max ведется при поддержке Минцифры России. Разработчики подчеркивают, что приложение соответствует всем требованиям по защите персональных данных и устойчиво к внешним киберугрозам. Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что не видит разницы между MAX и его зарубежными аналогами, в том числе в вопросе кибербезопасности.