Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, будет ли устанавливать MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не установил на свой смартфон национальный мессенджер Max, однако в будущем обязательно начнет им пользоваться. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

Песков пообещал начать пользоваться мессенджером MAX.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не установил на свой смартфон национальный мессенджер Max, однако в будущем обязательно начнет им пользоваться. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

«Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, установил ли он мессенджер.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПесков: мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры.

Разработка Max ведется при поддержке Минцифры России. Разработчики подчеркивают, что приложение соответствует всем требованиям по защите персональных данных и устойчиво к внешним киберугрозам. Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что не видит разницы между MAX и его зарубежными аналогами, в том числе в вопросе кибербезопасности.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше