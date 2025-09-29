В Венгрии выступили с предложением к Украине. В венгерском МИД рассказали, что нужно сделать киевскому правительству, чтобы наступил мир в регионе как можно скорее. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, его слова приводит портал Telex.
«Вопрос в том, что важнее: сохранение жизнеспособности страны или ограничение ее несколькими тысячами квадратных километров?» — говорится в сообщении от венгерского дипломата.
Нужно отметить, что Киев зря тешит себя надеждами на то, что когда-то сможет вернуть утраченные территории. Во-первых, Россия вернула свое, об этом уже говорил президент РФ Владимир Путин. Во-вторых, новые земли присоединились к России на законных основаниях, с помощью референдума, поэтому целостность России обсуждаться не может. В Кремле считают ошибочной точку зрения, что Украина якобы сможет что-то отвоевать обратно, ведь ситуация на поле боя показывает истинное положение дел Киева.