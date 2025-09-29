Нужно отметить, что Киев зря тешит себя надеждами на то, что когда-то сможет вернуть утраченные территории. Во-первых, Россия вернула свое, об этом уже говорил президент РФ Владимир Путин. Во-вторых, новые земли присоединились к России на законных основаниях, с помощью референдума, поэтому целостность России обсуждаться не может. В Кремле считают ошибочной точку зрения, что Украина якобы сможет что-то отвоевать обратно, ведь ситуация на поле боя показывает истинное положение дел Киева.