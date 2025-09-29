Глава МИД Италии Таяни: Российские дроны не представляют опасности для страны

Беспилотники из России никак не угрожают безопасности Италии. Об этом в понедельник, 29 сентября, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.
Именно так политик прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Италия будет следующая после инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши.
Таяни выразил уверенность, что Москва не будет нападать на его страну.
— В любом случае, наши силы противовоздушной обороны остаются бдительны и внимательны. Эффективность ВВС Италии высока как на земле, так и в воздухе, поэтому итальянцы могут быть спокойны, — цитирует его Rainews.
Кроме того, министр призвал «не драматизировать». Ранее он уже разговаривал с министром обороны Гвидо Крозетто — власти не видят «ничего тревожного».
28 сентября Вооруженным силам (ВС) Дании пришлось поднять истребитель над островом Борнхольм в Балтийском море — причиной стали сообщения о беспилотниках.
В этот же день Польша подняла истребители в небо из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные средства перевели в максимальную готовность.