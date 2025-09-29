В Башкирии пообещали снег, минусовую температуру и заморозки

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются заморозки и мокрый снег. Синоптики Башгидрометцентра передали подробный прогноз на 29, 30 сентября и 1 октября.
Так, сегодня, 29 сентября ожидают мокрый снег и гололедицу. Ветер будет умеренный с сильными порывами. Температура воздуха составит +3, +8°.
Во вторник, 30 сентября, выпадет снег и придет умеренный ветер. Ночью температура опустится из-за заморозков до 8°, днем спрогнозировали +6, +11°.
В середине недели, 1 октября, пообещали умеренный ветер. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами до −5°, днем +8,+13°.
