Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пообещали снег, минусовую температуру и заморозки

Синоптики передали прогноз погоды на29, 30 сентября и 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются заморозки и мокрый снег. Синоптики Башгидрометцентра передали подробный прогноз на 29, 30 сентября и 1 октября.

Так, сегодня, 29 сентября ожидают мокрый снег и гололедицу. Ветер будет умеренный с сильными порывами. Температура воздуха составит +3, +8°.

Во вторник, 30 сентября, выпадет снег и придет умеренный ветер. Ночью температура опустится из-за заморозков до 8°, днем спрогнозировали +6, +11°.

В середине недели, 1 октября, пообещали умеренный ветер. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами до −5°, днем +8,+13°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.