Axios: США и Израиль близки к договорённостям по Газе

Власти Соединённых Штатов и Израиля «очень близки» к соглашению по предложенному Дональдом Трампом плану урегулирования в секторе Газа, заявил журналист Axios Барак Равид.
При этом он отметил, что в настоящее время движение ХАМАС не дало согласие.
«Американский чиновник высокого ранга сказал, что после переговоров между спецпосланником Уиткоффом и Кушнером с Нетаньяху США и Израиль очень близки к договорённостям относительно плана Трампа по прекращению войны в Газе. Как добавил чиновник, всё ещё требуется согласие ХАМАС», — написал Равид на своей странице в соцсети X*.
По словам президента США Дональда Трампа, он рассчитывает, что детали сделки по Газе будут согласованы на его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне в понедельник.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху не исключил возможность амнистии для членов ХАМАС по окончании боевых действий в Газе.
