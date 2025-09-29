Главу района Башкирии атаковали клещи

Глава Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов стал жертвой клещей. За полчаса на него напали сразу четыре, сообщил он в своих соцсетях.
Чиновник рассказал, что сходил в лес и там его атаковали клещи.
«Оказывается они есть до сих пор. Мой улов сегодня четыре клеща за полчаса. Из них трое напали одновременно», — поделился руководитель муниципалитета.
По последним данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации региона обратились более 10 тысяч пострадавших от укусов клещей. Это на 18% больше, чем в прошлом году.
Активности способствовала теплая погода. Результаты исследования показывают, что клещи в этом году заражены вирусом клещевого энцефалита (1,1% случаев) и боррелиозом (17,5%).