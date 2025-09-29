Прожиточный минимум в Татарстане: размер, как рассчитывается и на что влияет

С 2021 года в России расчет прожиточного минимума ведется на основе заработной платы населения. При этом учитывается не средняя, а медианная зарплата — показатель, при котором половина работников получает больше, а половина — меньше. Прожиточный минимум на одного человека составляет 44,2% от медианной зарплаты. Для трудоспособного населения оно обычно выше, тогда как для пенсионеров и детей — ниже.