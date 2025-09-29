Прожиточный минимум в Татарстане: размер, как рассчитывается и на что влияет

Прожиточный минимум представляет собой сумму средств, необходимую человеку для покрытия базовых жизненных потребностей. Иными словами, это минимальный доход, который позволяет приобретать основные продукты питания — хлеб, молоко, масло, сахар, овощи и фрукты, — а также оплачивать ключевые услуги, включая коммунальные и жилищные расходы.
Методика расчета прожиточного минимума.
С 2021 года в России расчет прожиточного минимума ведется на основе заработной платы населения. При этом учитывается не средняя, а медианная зарплата — показатель, при котором половина работников получает больше, а половина — меньше. Прожиточный минимум на одного человека составляет 44,2% от медианной зарплаты. Для трудоспособного населения оно обычно выше, тогда как для пенсионеров и детей — ниже.
Размер прожиточного минимума в Татарстане.
В Татарстане величина прожиточного минимума ежегодно пересматривается и не может быть меньше показателя предыдущего года. При этом республика самостоятельно устанавливает конкретную сумму с учетом местных условий.
В 2025 году прожиточный минимум в РТ составляет 15 073 рубля на человека. Для разных категорий населения установлены следующие значения:
— для трудоспособных граждан — 16 430 рублей;
— для пенсионеров — 12 963 рубля;
— для детей — 14 621 рубль.