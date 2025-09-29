Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 29 сентября 2025: ПАС снова набирает большинство в парламенте Молдовы; чем запомнились парламентские выборы; последний теплый день в Молдове накануне дождей и холода

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 29 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 29 сентября 2028:

1. Итоги парламентских выборов в Молдове 2025: ПАС снова набирает большинство — у «желтых» следующие четыре года опять будет вся полнота власти.

2. Парламентские выборы в Молдове 2025: Исключение партии в день голосования, сбои системы в Гагаузии, скандалы на участках и обострение ситуации вокруг Приднестровья.

3. Молдова накануне дождей и холода: Еще один теплый день и «осеннее лето» закончится — хоть бы отопление не спешили включать.

4. В Молдове кавалеры советских наград могут лишиться пособий: Власти делают все, чтобы вытравить из памяти нынешних поколений наше славное прошлое.

5. Не воровать, больше думать о народе и смотреть в глаза людям: Граждане Молдовы дают наказ будущим депутатам.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Жителям Молдовы надо обязательно пойти на выборы и проголосовать: Это и будет нашим массовым протестом против режима — наш «ответ Чемберлену».

Пять причин, почему надо 28 сентября обязательно пойти на выборы и проголосовать (далее…).

В политике президент Молдовы Майя Санду действует жестче и масштабнее, чем Плахотнюк: Нынешний режим уничтожил и уничтожает всех, кто представляет хоть какую-то опасность для власти.

Такого беспредела, как в наше время, в Молдове еще не было (далее…).

Никому из кандидатов не доверяют: Многие из жителей Молдовы пойдут на выборы лишь для того чтобы испортить бюллетень — почему этого делать нельзя.

Объясняют они это тем, что если будет повальное количество испорченных бюллетеней, то эти выборы признают недействительными (далее…).

