Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 29 сентября 2028:
1. Итоги парламентских выборов в Молдове 2025: ПАС снова набирает большинство — у «желтых» следующие четыре года опять будет вся полнота власти.
2. Парламентские выборы в Молдове 2025: Исключение партии в день голосования, сбои системы в Гагаузии, скандалы на участках и обострение ситуации вокруг Приднестровья.
3. Молдова накануне дождей и холода: Еще один теплый день и «осеннее лето» закончится — хоть бы отопление не спешили включать.
4. В Молдове кавалеры советских наград могут лишиться пособий: Власти делают все, чтобы вытравить из памяти нынешних поколений наше славное прошлое.
5. Не воровать, больше думать о народе и смотреть в глаза людям: Граждане Молдовы дают наказ будущим депутатам.
